Da Corto Maltese alle castagnate, gli appuntamenti del weekend in Liguria

GENOVA - In questo fine settimana il primo appuntamento d’obbligo è a palazzo Ducale dove si è aperta la mostra ‘Hugo Pratt, da Genova ai mari del sud’ che attraverso 200 pezzi originali tra tavole e acquerelli ci fa conoscere il percorso artistico e umano di uno dei più grandi autori del fumetto italiano, l’inventore di Corto Maltese, perfetta incarnazione dell’avventura e dello spirito libero. Tra i film usciti in sala ne segnalo due diversissimi tra loro ma ugualmente interessanti. Il primo è ‘The last duel’ di Ridley Scott (il regista di ‘Blade runner’ e ‘Thelma & Louise’) con Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver: ambientato nel XIV secolo racconta la storia vera di un cavaliere che sfida a duello l’ex-scudiero e amico dopo aver scoperto che gli ha violentato la moglie. Si svolge invece ai giorni nostri ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, interpretato da Toni Servillo e Silvio Orlando, dove in un carcere che sta per essere dismesso si confrontano un recluso e un agente di polizia penitenziaria.

Questi alcuni tra gli altri appuntamenti che propone il weekend

SABATO 16

GENOVA

SULL’ESSER ANGELI - PAGLIACCI - Al Carlo Felice ultime due repliche (anche domenica, entrambe alle 15) dell’inedito dittico che ha inaugurato la stagione 21/22

FIERA DEL DISCO – Ai Magazzini del Cotone dalle 10 alle 19 ottanta espositori da tutta Italia offrono a collezionisti e semplici amanti della musica una ricca scelta di CD, DVD e vinili di ogni genere, dal rock al soul e dal funky all’hip-hop passando per la disco dance e la classica (anche domenica)

PAGANINI LIVE SHOW – All’Oratorio S. Filippo di via Lomellini alle 16 concerto per bambini a cura di Elisa Moretto con la compagnia ‘Le corde vibranti’

LE VIE DEI CANTI – L’Auditorium di Palazzo Rosso ospita alle 16 un concerto di armonie sarde con la cantante Maria Giovanna Cherchi

MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE – All’Instabile di via Cecchi con la Compagnia Rubik Teatro alle 21 un gioco-spettacolo dove due squadre di attori si sfidano improvvisando sotto la supervisione di un arbitro.

URBAN TREKKING - Percorso naturalistico di 8 km che attraversa le vie, le creuze, i boschi, i forti, le abbazie, i santuari e le ville di Sampierdarena. Appuntamento alle 9.30 in via S. Giovanni Bosco

GIORNATE MAGICHE NEL REGNO DI PEGLILOT – A partire dalle 9 Pegli si trasforma in un regno incantato con ricostruzioni di villaggi medievali, tornei, danze e corse con i sacchi (anche domenica)

CAMOGLI

REVOLUTION – Al Teatro Sociale concerto inaugurale della stagione con lo ‘Janoska Ensemble’: in cartellone musica tzigana, classica e tango (ore 21)

SAVONA

FRAGILI E TRASPARENTI COME FILI D’ERBA NELLA RUGIADA - Terzo appuntamento della stagione 2021 dell'Antico Teatro Sacco: alle 21 spettacolo-concerto con Ivano Calcagno

DOMENICA 17

GENOVA

NANNI MORETTI – Il regista è al Cinema Corallo per rispondere alle domande degli spettatori dopo le proiezioni del suo ultimo film ‘Tre piani’ delle 16.30 e delle 20.30

LA LANTERNA CERCA CASA – Dalle 15 con partenza dalla passeggiata visita fiabesca per i bambini: giochi e curiosità sul simbolo di Genova e sul porto attraverso i principali eventi della sua storia.

CANTASTORIE – Canzoni e racconti portati in scena dalla compagnia ‘Gli amici di Jachy’ alle 17.30 a Villa Serra di Comago

MASTERCLASS CONCERT – Nella sala del maggior Consiglio di Palazzo Ducale alle 21 nuovo appuntamento con il Genoa International Music Youth Festival

Ottobre è poi il mese delle castagne, dunque

CASTAGNATA A SAMPIERDARENA – In piazza Settembrini a partire dalle 11 oltre alle caldarroste anche musica e un mercatino artigianale

CASTAGNATA AD APPARIZIONE – Sulle alture di Genova, dalle 10 alle 19 in piazza Don Attilio Canepa, street food gastronomici e mercatino di prodotti tipici

SAVIGNONE

CASTAGNATA IN PIAZZA – Anche qui a cura dell'Associazione Nazionale Alpini a partire dalle 12 castagne, pasta e fagioli, musiche e spettacolo di burattini

GARLENDA

CASTAGNE E SPORT – In provincia di Savona non solo stand gastronomici ma pure tour lungo i sentieri limitrofi con biciclette elettriche fornite di pedalata assistita (partenze previste alle 9, alle 11, alle 14 e alle 16) e – dalle 14 – il Trek Yoga, trekking di medio livello con intermezzi di esercizi yoga.

Per concludere, ricordiamo LE GIORNATE FAI D’AUTUNNO con l'apertura straordinaria, sia sabato che domenica, di luoghi poco noti o spesso inaccessibili. A Genova sarà possibile visitare – tra l’altro - l’antica Barberia Giacalone, Forte S. Giuliano e Villa Cattaneo dell’Olmo sede della Fondazione Ansaldo; nel resto della regione l’Abbazia S. Fruttuoso di Camogli, il Priamar di Savona, Casa Carbone a Lavagna, l’Oratorio Nostra Signora della Misericordia a S. Stefano al mare, Villa Rezzola a Lerici e il Museo di Documentazione dell'Archivio Storico Melara alla Spezia. Posti in molti casi limitati, occorre prenotarsi sul sito del Fondo Ambiente Italiano