Cure per i pazienti Long covid, nel Sostegni Bis 1,8 milioni per la Liguria

GENOVA - Sono in arrivo 1,8 milioni di euro per la Liguria per le cure a quei pazienti che, colpiti dal covid, hanno ancora bisogno di assistenza medica. L'emendamento è stato approvato ieri alla Camera dei Deputati all'interno del decreto Sostegni Bis: i fondi saranno destinati a tutte le regioni e verranno distribuiti nei prossimi tre anni.

In particolare la Liguria ha diritto a 1,8 milioni sui 50 previsti per tutta Italia: serviranno per esentare dal ticket su visite ed esami chi è stato ricoverato per covid e soffre del cosiddetto Long Covid. Quella serie di sintomi successivi alla malattia che persistono anche mesi dopo la negatività al virus e di cui si farà carico il Servizio sanitario nazionale.

La Liguria è peraltro una delle regioni italiane che più verrà supportata dai fondi per il Long Covid del Sostegni Bis: la motivazione è l'alto numero di ricoveri per covid rispetto ad altre regioni in percentuale sul numero di residenti.