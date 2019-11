SAVONA - 'Down' della rete Vodafone in buona parte della Liguria. "A causa delle eccezionali condizioni del tempo - si legge in una nota di Vodafone -, si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete in alcune zone della Liguria.

I tecnici sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile". Il down si sarebbe verificato poco dopo le 14 a causa del crollo del viadotto della Madonna del Monte, sull'A6 Savona-Torino.