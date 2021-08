Cristo degli Abissi, 67 anni fa la statua venne posata nella nella baia di San Fruttuoso

CAMOGLI - Era il 29 agosto 1954, esattamente 67 anni fa, quando la statua del Cristo degli Abissi venne calata in acqua e posizionata nella baia di San Fruttuoso a Camogli a circa 17 metri di profondità

Per ottenere il bronzo della statua vennero fuse medaglie, campane ed elementi navali, fra cui alcune eliche di sommergibili americani. Da allora è diventata una meta per gli appassionati di immersioni, sui quali veglia dalle profondità del mare. Tantissimi i turisti che ogni estate arrivano in Liguria e si immergono per poter ammirare la statua.

Nel 2017 la targa che recava il nome di Duilio Marcante, subacqueo che volle la posa della statua, e dello scultore Galletti venne rubata e ritrovata qualche tempo dopo in una spiaggia lungo il litorale Pisano.