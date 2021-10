Crisi centrodestra, Toti: "Gli incontri a tre risolvono poco..."

ROMA - Dopo la sconfitta alle amministrative, che ha visto il centrodestra conservare soltanto Trieste, perdere Savona senza riuscire a strappare al centrosinistra Torino, Milano, Napoli e soprattutto Roma, i tre capi dei maggiori partiti della coalizione (che comprende Fratelli d'Italia, all'opposizione in Parlamento al contrario delle altre formazioni di area) si sono incontrati. Ma all'incontro non sono stati inviitati Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, cofondatori di Coraggio Italia.

Immediato, su una rete radiofonica nazionale, il commento del presidente della Regione Liguria: "Il vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini? Lo dico sobriamente da tempo che i vertici a due o a tre chiusi in una stanza non risolvono molto i problemi del centrodestra. Sarebbe meglio un palazzetto che un salotto, almeno per un'assemblea”.

"Come mai non sono stato invitato a questo pranzo a tre? Questo lo davo per scontato, forse il delivery - ironizza - ha consegnato meno cibo...”.