Covid, Toti: "Tamponi rapidi con presidio Asl3 al via in centro storico a Genova"

GENOVA - "La situazione della Liguria è di assoluto controllo e di gestione di quello che avviene. I dati di oggi mi confortano: oggi (30 settembre, ndr) registriamo solo 51 positivi su 3204 tamponi, segno che la nostra capacità di screening aumenta di giorno in giorno nella nostra regione. A questo teniamo moltissimo, così come teniamo alla sperimentazione dei tamponi rapidi che inizierà domani nel centro storico di Genova e che continuerà poi anche nelle scuole". Così il presidente della Regione Giovanni Toti ha sottolineato nel consueto punto sull'emergenza Covid-19 in Liguria.

"Sono stato in costante contatto con la nostra sanità, con i direttori Asl e la nostra task force per dipanare tutto quel sistema che stiamo predisponendo anche nella città di Genova con il presidio di Asl3 che da domani (1 ottobre) sarà attivo nel centro storico per i tamponi rapidi alla popolazione. I nuovi positivi in Asl3 sono 37 e questo, visto il numero elevato di tamponi, ci conforta molto e ci fa ben sperare di aver circoscritto anche il cluster del centro storico", ha proseguito il governatore.

Per quanto riguarda lo Spezzino, Toti ha sottolineato che "i nuovi positivi sono solo 8: senza cantar vittoria e senza inutili trionfalismi, devo fare i complimenti a tutti i professionisti degli uffici di igiene e prevenzione, della Asl5, del Covid hospital di Sarzana, alle infermiere che hanno lavorato anche in trasferta da Genova all’ambulatorio mobile per il tracciamento dei casi e a tutti coloro che si sono impegnati per circoscrivere quel cluster che ci ha fatto passare qualche ora affannata ma che abbiamo ricondotto sotto controllo nel giro di qualche settimana e di questo sono particolarmente orgoglioso".

In merito alla situazione negli ospedali, il governatore ligure ha spiegato che "la pressione ospedaliera non è aumentata, i ricoveri sono invariati rispetto al giorno prima, con 165 ospedalizzati in tutta la Liguria, tra cui 22 pazienti in terapia intensiva. Anche la situazione di Genova, su cui qualcuno speculava, è totalmente sotto controllo: ho sentito più volte il dottor Gratarola, che coordina i Dipartimenti di emergenza-urgenza quindi le terapie intensive e abbiamo 2 i ricoverati al Galliera e 11 al San Martino, cinque dei quali trasferiti nei giorni scorsi dallo spezzino. Anche nella Asl5 siamo sostanzialmente stabili nelle terapie intensive", ha aggiunto Toti.

Dal 5 ottobre scatta la campagna di vaccinazione antinfluenzale, prima con le fasce più a rischio. E inizia con un mese di anticipo rispetto agli anni scorsi, "per garantire nelle prossime settimane ai soggetti più fragili e maggiormente a rischio, e quindi non a tutti, di potersi vaccinare gratuitamente, evitando, a fronte della presenza di altre patologie pregresse, la possibile commistione o una confusione tra sintomi Covid e sintomi influenzali", ha proseguito il presidente. "Abbiamo deciso, con una imponente scorta di vaccini, oltre 500mila di cominciare in anticipo la vaccinazione per queste categorie. Poi i vaccini saranno estesi anche alle farmacie ed estesi a tutta la popolazione". Se normalmente in passato la campagna di vaccinazione iniziava a novembre, "quest'anno abbiamo deciso di iniziare il 5 ottobre per garantire un'ulteriore protezione alla nostra cittadinanza", ha concluso il presidente Toti.