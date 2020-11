Covid, Toti: "Proteggendo gli anziani, i morti oggi sarebbero il 10%"

GENOVA - La media delle persone decedute per Covid a ottobre in Liguria è di 82,6 anni. "Se consideriamo i decessi sotto i 75 anni, oggi in Liguria avremmo avuto un morto e non 18 come abbiamo avuto. Lo dico perché un Paese che si è diviso in fasce, che ha diviso le attività per Ateco e che ha suddiviso l'atomo continua a non prendere in considerazione strutturalmente la fascia più delicata ed esposta della popolazione, senza la quale i nostri ospedali sarebbero vuoti per la metà e l'elenco dei decessi sarebbe probabilmente sotto il 10% di quelli attuali. Questo credo che sia un errore strategico". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il punto stampa sull'emergenza Coronavirus.

"Finora le previsioni erano azzeccate. Ci auguriamo un rapidissimo ritorno nella zona gialla mentre intorno a noi alcune regioni stanno crescendo", ha proseguito Toti l'andamento della pandemia in Liguria. "Stiamo scendendo da 1,5 di Rt, oggi siamo stabilizzati intorno a 1. Probabilmente l'effetto della zona arancione ci consentirà di scendere sotto 1 che è soglia critica al di sotto della quale l'epidemia è stabile ma continua a produrre nuovi malate. La Liguria, partita in anticipo con ogni probabilità è riuscita a mitigare l'impatto della pandemia", ha aggiunto il governatore ligure.

"Secondo il commissario Arcuri i primi vaccini anti Covid in Italia arriveranno tra due mesi e verranno distribuiti attraverso un piano del ministero della Salute, con un meccanismo centralizzato e non su base regionale. Come Regione daremo tutta la collaborazione, infatti stiamo già lavorando con la nostra sanità per non farci cogliere impreparati. Bisogna garantire la precedenza agli operatori sanitari e in particolar modo alle persone fragili, con patologie e agli anziani che, come sostengo da giorni, restano le categorie più a rischio, come dimostra tristemente ogni giorno il bollettino delle vittime. Non perdiamo tempo, proteggiamo gli over 75 dal contagio in tutti i modi. Per questo chiediamo a gran voce che siano i primi a essere vaccinati", ha ribadito Toti.

La Asl 2 savonese nel frattempo ha aperto un bando per assumere 189 infermieri a tempo determinato con contratti triennali da impegnare nella cura del covid mentre la Marina Militare ha iniziato ad affiancare il personale sanitario nei centri tamponi drive through a Genova. Alla Spezia invece è stato prorogato fino al 3 dicembre il divieto di vendere nei weekend bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle 21 alle 6, oltre alla chiusura nella stessa fascia oraria di tutti gli esercizi, compresi i centri commerciali. A Levanto il sindaco ha firmato una ordinanza anti assembramenti, disponendo la chiusura per sabato 14 e domenica 15 novembre della piazzetta Agnelli sul lungomare e fino al 25 novembre dell'area giochi dei giardini pubblici e delle aree sportive. Nel provvedimento è previsto anche un divieto di stazionamento e assembramento in strade e piazze. A Lerici da sabato 14 novembre sono stati sospesi tutti i mercati settimanali del capoluogo e di San Terenzo.