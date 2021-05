Covid, Spezia vicina alla zona bianca

LA SPEZIA - "I nuovi casi positivi per settimana nella provincia di Spezia sono 78 ogni 100 mila abitanti. La zona bianca è a 50. Quindi siamo più vicini alla zona bianca che alla zona arancione in questa provincia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il punto stampa sull'emergenza Covid in diretta Facebook dal nuovo hub vaccinale dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Necessario, visti i dati, arrivare presto a 100mila vaccini a settimana: "Oggi facciamo 78-81mila vaccini alla settimana, ma e' evidente che, quando arriveranno i vaccini, dovremo probabilmente andare oltre i 100mila se vogliamo raggiungere tutte le categorie di persone, anche meno a rischio, ma che comunque necessitano di essere vaccinate entro l'estate", ha dichiarato il governatore.

"A maggio-giugno servirà un piano di riduzione delle liste d'attesa e un freno alle fughe, perche' nei ritardi ognuno andra' a cercare il luogo più conveniente - ha spiegato Toti - Non dobbiamo più accumulare liste di attesa, dobbiamo smaltire quelle che nel frattempo si saranno accumulate, per colpa di nessuno".