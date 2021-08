Covid, sono 188 i nuovi positivi. Due decessi a Genova

GENOVA - Sono 188 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.060 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.615 tamponi antigenici rapidi.

Nel dettaglio, i nuovi positivi provengono da: Imperia (asl1) in 47, Savona (Asl2) in 24, 72 dell'area genovese di cui 56 da Asl3 e 16 da Asl4 e infine 34 da Asl5. Ci sono poi 11 casi non riconducibili a residenza ligure.

Non cambia rispetto a ieri il numero di ricoverati: sono in tutto 95 di cui 10 in terapia intensiva, mentre sono due i decessi, due uomini di 85 e 88 anni deceduti al San Martino di Genova.