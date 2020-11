Covid, Sala posta la foto di Zoagli: "Si deve resistere e rispettare le regole"

MILANO - "Al momento si deve resistere e rispettare le regole". Lo ha scritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio su Instagram, pubblicando la foto della strada vicina alla sua casa a Zoagli, in provincia di Genova, dove al momento non può andare a causa delle regole contenute nel dpcm del governo. "Quando imbocco quella strada, ripida e stretta, in cui se due macchine si incrociano sono cavoli, sono sempre, ma veramente sempre, felice. Spero che presto ci potrò tornare e che ognuno potrà andare dove vuole", ha scritto il primo cittadino descrivendo la foto.

Nel frattempo l'Rt, l'indice di trasmissione nazionale, "relativo alla Liguria è costante, identico nelle ultime settimane. Abbiamo ricevuto dal ministero della Sanità/Istituto Superiore di Sanità il report numero 25 definitivo relativo alla settimana dal 25 ottobre al 1 novembre, che conferma in toto i dati del report precedente: i due valori di Rt più importanti sono pari a 1,37 (sintomi) e 1,48 (Rt medio dei 14 giorni), sostanzialmente identici a quelli del report numero 24", ha commentato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Tutti gli indicatori di qualità dei dati, nessuno escluso, sono valutati come ottimali, sovra soglia per il grado di accuratezza (oltre il 90 per cento)", conclude Toti, "Questo conferma che i dati trasmessi dalla Liguria, in base ai quali sono state assunte le decisioni da parte del governo, sono precisi e accurati e che qui ci sono tanti professionisti che lavorano con serietà e diligenza".

Per contenere la diffusione del covid c'è anche che pensa di fissare il periodo orario in cui si può correre sul lungomare. Accade a Lerici, in provincia della Spezia, dove questa attività sportiva è permessa solo all'alba e dopo il tramonto. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Paoletti che dispone gli orari nei quali i runner possono frequentare il lungomare tra Lerici e Santerenzo. In particolare l'attività sportiva della corsa è permessa dalle 5 alle 8.30 e dalle 19 alle 22. L'ordinanza prevede inoltre che i pedoni circolino a senso 'unico', utilizzando sempre il marciapiede a destra rispetto alla loro direzione di marcia, provvedimento che era stato gia' adottato nei mesi dopo il lockdown di primavera.