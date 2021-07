Covid, quasi un milione di Liguri vaccinati con almeno la prima dose

GENOVA - Ammontano a 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 12.710 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.250 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 1.710.009 vaccini somministrati in Liguria, pari al 92% del consegnato. Fino ad oggi i liguri vaccinati con almeno una dose ammontano a 982.409.

Intanto dopo l’accordo pilota a livello nazionale con il Piemonte e quello con la Lombardia per la reciprocità vaccinale durante il periodo delle vacanze, è stata approvata oggi dalla Giunta regionale ligure, su proposta del presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti, l’accordo anche con l’Emilia Romagna che consentirà ai turisti di questa regione che soggiornano in Liguria di fare la seconda dose di vaccino così come ai liguri in vacanza in Emilia di fare lo stesso.

Si tratta della terza intesa per estendere il più possibile la vaccinazione a livello nazionale e consentire, allo stesso tempo, di andare in vacanza, di tornare alla normalità e di dare anche un impulso all’economia.

“Il completamento del ciclo vaccinale è fondamentale ai fini del rilascio e della durata del certificato verde – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – In considerazione del fatto che la mobilità turistica tra Liguria e Emilia-Romagna è molto rilevante abbiamo deciso di proseguire, siglando un accordo anche con il presidente Bonaccini. In questo modo i residenti in Emilia potranno ricevere la vaccinazione presso i punti vaccinali liguri, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la vaccinazione nei punti vaccinali emiliani”. Dopo l’approvazione della Giunta regionale, lunedì verrà siglato l’accordo tra i presidenti Toti e Bonaccini per poi definire i dettagli sui giorni di permanenza necessari e sulle date di inizio per prenotazioni e successive vaccinazioni.

OPEN NIGHT - Nella serata di venerdì l'ultimo appuntamento alla Fiera di Genova prima del trasloco verso Teatro della Gioventù e Sala Chiamata del Porto, ma anche a Chiavari e Sarzana si replica. E continua il tour di Gulliver, il camper di Asl4 ora diventato "Gulliver 4 teens" e dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che ieri ha fatto la sua prima tappa in modalità open a Moneglia. Gli appuntamenti con le open night negli hub vaccinali per venerdì 30 luglio: ASL 3 solo all'Hub Fiera del Mare Genova dalle ore 19 alle ore 22, ASL 4 Auditorium San Francesco Chiavari dalle ore 19 alle ore 22, ASL 5 San Bartolomeo Sarzana dalle ore 19 alle ore 22. Gli appuntamenti di Gulliver 4 Teens: 30 luglio Riva Trigoso, 31 luglio Chiavari, 5 agosto Lavagna, 6 agosto Sestri Levante, 7 agosto Zoagli, 12 agosto Rapallo, 13 agosto Santa Margherita Ligure, 14 agosto Portofino. Per vaccinarsi basta presentarsi dalle 16 alle 20 senza prenotazione in uno dei punti previsti, la seconda dose verrà somministrata nello stesso punto dopo tre settimane. Regione Liguria ricorda che per i minori è necessario il consenso espresso dai genitori e che uno dei due sia presente il giorno della vaccinazione.

IL BOLLETTINO - Un morto, tre ospedalizzati in più e 122 nuovi casi di positività al covid nelle ultime 24 ore. Sono alcuni numeri della pandemia in Liguria. I 122 nuovi casi sono stati tracciati con 2974 tamponi molecolari e 3308 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è dell'1,94% mentre quello della media nazionale si attesta a 2,67%. I nuovi contagiati sono 36 nell'Imperiese, 34 nell'area di Genova, 25 nello Spezzino, 14 nel Savonese, 8 nel Tigullio e 5 sono residenti fuori regione. Il numero attuale dei positivi è 2419, 43 più di ieri. Da inizio pandemia il numero dei contagiati, compresi i morti e i guariti è 105.172.

Crescono, anche se di poco, gli ospedalizzati: sono 42, tre più di ieri, 34 in area medica e 8 in terapia intensiva (erano 7). E' stato registrato un decesso, un uomo di 93 anni al San Martino. Il totale dei morti è 4362. I guariti sono 78. In isolamento domiciliare ci sono 1117 persone, 56 più di ieri , e in sorveglianza attiva ce ne sono 1112, erano 1040. Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 14.760 persone. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 727354. I vaccini consegnati sono 1.852.151, quelli somministrati 1.710.009, il 92%.