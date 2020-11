Covid, quasi pronti i 25 nuovi posti letto nel padiglione C dell'ospedale Galliera

GENOVA - Sono quasi conclusi i lavori di allestimento di un reparto da 25 posti letto dedicato ai pazienti covid di bassa intensità al quinto piano del padiglione C dell'ospedale Galliera di Genova, la consegna è prevista entro la fine della prossima settimana e a breve partirà l'allestimento anche del sesto piano.

"Un piano del padiglione C è già praticamente concluso grazie al grande lavoro della Protezione Civile, dell'ospedale, dei loro tecnici e medici e di tutti coloro che hanno lavorato per renderlo operativo. - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio durante un sopralluogo alla struttura - Si tratta di 25 posti che contribuiscono al gigantesco piano messo in campo per ospitare i pazienti covid"