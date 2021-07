Covid: obbligatorio il "green pass" per accedere agli ospedali della Liguria

GENOVA - Per entrare negli ospedali della Liguria i familiari dei pazienti e i visitatori dovranno esibire il 'green pass' covid. Questo il contenuto della proposta di legge approvata all'unanimità stamani dal Consiglio regionale della Liguria per disciplinare gli accessi alle strutture ospedaliere e contenere la diffusione del virus.

L'accesso sarà consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (green pass) Covid in base alle modalità indicate dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa). Viene rilasciata a chi ha completato il ciclo di vaccinazioni, a chi ha contratto il covid. In mancanza di questi requisiti è necessario fare il tampone. Il direttore sanitario di ogni struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, potrà adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Il green pass dovrà essere esibito al momento dell'accesso alle strutture ospedaliere esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La legge regionale entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti si augura che l'obbligo del green pass per accedere negli ospedali "possa indurre qualche cittadino in più a vaccinarsi, perché il vaccino è l'unico vero argine alla pandemia". Il capogruppo Giovanni Pastorino (Linea Condivisa) denuncia "i gravi ritardi" con cui la Regione Liguria è arrivata a disciplinare la materia.