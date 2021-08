Covid: Liguria, 157 nuovi casi, un decesso, calo terapie intensive

GENOVA - Sono 167 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.792 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.566 tamponi antigenici rapidi. Sono invece 189 i guariti.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi casi, riferito alla residenza della persona testata. Imperia (Asl 1) 39; Savona (Asl 2) 18; Genova 76, di cui Asl 3 61 e Asl 4 15; La Spezia (Asl 5) 20. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 14.

Calano di 3 unità gli ospedalizzati, che sono 86 in media intensità e 10 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di una paziente 90enne in cura per Covid al San Martino. La campagna vaccinale è all'88%: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.039 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, 88 dosi di AstraZeneca e J&J. I cittadini che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono 907.226