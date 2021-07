Covid Liguria, 140 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore

GENOVA - Sono 140 i nuovi positivi i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.186 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.484 tamponi antigenici rapidi. Nel dettaglio sono 23 in Asl1, 6 in Asl2, 89 a Genova di cui 74 in Asl3 e 15 in Asl4, 18 i casi in Asl5, 4 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Un decesso (un uomo di 55 anni a Imperia), 26 i pazienti ospedalizzati (+2 rispetto a ieri) di cui 5 in terapia intensiva.

Novantun per cento è la percentuale dei vaccini somministrati rispetto ai consegnati. I vaccini Moderna e Pfizer somministrati sono stati 15,406 nelle ultime 24 ore, 1098 le dosi di AstraZeneca e Johnson.