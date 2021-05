Covid, la pneumologia del Villa Scassi di Genova da oggi è covid free

GENOVA - In Liguria cala la pressione sugli ospedali, così come i numeri nelle terapie intensive, ospedalizzati e decessi. Per questo iniziano a chiudere i primi reparti Covid in Liguria.

Da oggi la pneumologia dell'Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena è covid free. Il reparto diretto dal dottor Claudio Francesco Simonassi.

Verso la chiusura al Policlinico San Martino di Genova il padiglione 12 da 80 posti letto.

Il dottor Simonassi sarà in diretta domani dalle 9.30 alle 10 per la rubrica 'Il medico risponde'.