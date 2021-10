Covid, in Liguria uno su quattro non è vaccinato: risalgono contagi e positivi

GENOVA - Risalgono contagi e nuovi positivi in Liguria, nella settimana dal 20 al 26 ottobre. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, si torna a 58 positivi su 100mila abitanti mentre la settimana precedente erano stati 55.

In aumento anche i nuovi casi, +12,9% rispetto alla settimana precedente. Restano in compenso al di sotto della soglia di saturazione i posti letto in medicina generale (4%) e in rianimazione (5%) occupati da pazienti Covid-19.

Sempre secondo la fondazione Gimbe, in Liguria i vaccinati sono il 74,5% della popolazione (rispetto a una media in Italia del 75,1%) a cui si somma un ulteriore 3,5% (media Italia 3,4%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale terze dosi è del 24,8% (media Italia 30,8%), quello con dose booster è del 23,2% (media Italia 32,3%), quello con dose aggiuntiva è del 42,9% (media Italia 25,6%).