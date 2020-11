Covid in Liguria, oltre 800 guariti in 24 ore: 23 ospedali per somministrare il vaccino

GENOVA - Sono 15.392 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-651 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 285 nuovi casi a fronte di 2.831 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.370 (-5 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 122 persone (+0 in 24 ore). Sono 199 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 5 in quello della Asl 4 Chiavarese, 16 i nuovi casi nell'imperiese, 30 nel savonese, 35 nello spezzino. I dati subiscono il consueto calo della domenica per quanto riguarda le rilevazioni.

Registrate 20 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.261 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 13.951 persone (-552 in 24 ore). Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 826 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 30.759.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 8.945 positivi, alla Spezia 2.259, a Savona 1.643 e a Imperia 1.578. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 12.420 persone.

IL PIANO VACCINALE IN LIGURIA - Sono ventitré gli ospedali in Liguria individuati come centri per l'erogazione della vaccinazione antiCovid. Lo scrive l'azienda sanitaria ligure Alisa in una nota in cui specifica anche i numeri del fabbisogno inviati al Governo. Il fabbisogno individuato riguarda 27.516 unità di personale ospedaliero e territoriale, di cui 23.317 di personale sanitario e sociosanitario. A questi si aggiungono 12.780 ospiti e 9.114 lavoratori delle Rsa. Il totale del personale operante nei presidi ospedalieri e sul territorio è di circa 27.500 unità distribuito su 5 aziende sanitarie locali. Nei presidi residenziali per anziani in Liguria, che saranno oggetto della prima fase di vaccinazione, si registrano 9.114 unità di personale e 12.780 ospiti. Nel documento inviato al governo, specifica Alisa, il personale conteggiato rappresenta l'attuale dotazione organica e potrebbe aumentare nelle prossime settimane.