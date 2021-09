Covid: in Liguria calano i positivi ma salgono gli ospedalizzati

GENOVA - Tornano a salire gli ospedalizzati per covid in Liguria, ma i positivi sono in flessione. I malati negli ospedali sono 91, 3 in più di ieri, con 7 nelle terapie intensive come ieri. Restano 4 i ricoverati in età pediatrica al Gaslini. C'è stato un decesso: una donna di 86 anni a Lavagna. Il totale dei morti da inizio pandemia in Liguria è 4396.

Calano i positivi: sono 2594, 35 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi casi sono 75 a fronte di 2859 tamponi molecolari e 5554 test rapidi. Il tasso di positività, ieri a 1,25%, scende a 0,89% ed erano settimane che non era così basso. I nuovi casi sono stati riscontrati 19 nell'area di Genova, 17 nello Spezzino, 16 nell'Imperiese, 13 nel Savonese, 9 nel Tigullio e uno in una persona non residente in regione. In isolamento sono in 1432, 21 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 1233, erano 1170.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6252 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 987.970