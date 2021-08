Covid in Liguria, aumentano attuali positivi e ospedalizzati

GENOVA - Crescono, nelle ultime 24 ore, i positivi al covid e gli ospedalizzati in Liguria. I nuovi positivi sono 169 a fronte di 6882 tamponi (3470 molecolari e 3412 test antigenici). Ieri erano 152 con 7661 tamponi. Il tasso di positività sale al 2,45%, era 1,98. Attualmente i positivi sono 2742, 107 più di ieri.

I nuovi casi sono 68 nell'area di Genova, 34 nell'Imperiese, 30 nello Spezzino, 19 nel Savonese, 14 nel Tigullio e 4 non sono residenti in regione. Aumentano anche gli ospedalizzati passati da 47 a 53, due sono in età pediatrica ricoverati al Gaslini. Nelle terapie intensive ci sono 13 malati (erano 12). I guariti sono 62. Non ci sono stati decessi. Il numero dei morti è4366 In isolamento domiciliare ci sono 1417 persone, 123 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 1337, erano 1271. Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 12471 persone. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 777.186. I vaccini consegnati sono 1.921.854, quelli somministrati 1.776.953, il 92%.