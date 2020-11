Covid, in Liguria 60% specialità mediche chiuse e 391mila vaccini influenzali consegnati

GENOVA - A oggi il 50-60% delle specialità mediche in Liguria è chiuso a causa della seconda ondata di covid. Lo riferisce il presidente della Regione Giovanni Toti nel Consiglio regionale straordinario chiesto dalle opposizioni per discutere sulla gestione della pandemia. "Resta aperto l'emergenza-urgenza, tutto l'indifferibile oncologico, neurologico, cardiologico e tutto quello che ne consegue", ribadisce.

"A oggi abbiamo 100 terapie intensive e 1.450 posti letto dedicati alle medio basse terapie covid, se dovessimo arrivare a 2000 saremmo in una situazione di gravissima difficoltà nel garantire qualcosa che va appena oltre l'indifferibile. Ma visto che l'indice Rt sta migliorando, mi auguro, nelle prossime settimane, di poter riprendere in parte le attività di elezione medica che siamo stati costretti a sospendere", spiega Toti sottolineando che "la vera emergenza è il reperimento del personale medico. Mi auguro che la curva dell'Rt ci consenta di non superare i 1.600 posti letto covid".

Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali, finora ne sono stati consegnati alla Regione Liguria 391mila dei 522 mila ordinati. Il 76% dei 391 mila è stato distribuito sul territorio, di cui il 96% già somministrato. "Molte farmacie sono rimaste senza vaccino antinfluenzale perché gli ordinativi della pubblica amministrazione nel mondo e in Italia sono stati grandi. La vaccinazione antinfluenzale è stata anticipata di un mese in Liguria, 522mila le dosi acquistate insieme a un'opzione di altre 100 mila. Direi che già oggi sono stati eseguiti più di quanti ne sono stati fatti lo scorso anno. La campagna sta avendo un discreto successo grazie anche all'impegno dei medici di famiglia", ha spiegato Toti.

Per i vaccini anti covid invece "il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha chiesto a tutte le Regioni una ricognizione sulla logistica per i vaccini anti covid, e noi abbiamo chiesto alle aziende sanitarie di fornirla entro lunedì. Sapete che soprattutto il vaccino Pfizer prevede uno stoccaggio a meno 80 gradi e un trasporto abbastanza complesso, quindi su questo la Conferenza delle Regioni si sta muovendo con il commissario straordinario", ha ribadito il governatore ligure.

"Non si può giudicare se un vaccino è buono o meno sulla base del fatto che l'amministratore delegato dell'azienda vende le azioni, mi sembra una pura speculazione. Aspettiamo di vedere dei dati, ma Pfizer è una grande azienda non credo che si metta ad annunciare dei dati agli investitori se poi il giorno dopo sono diversi", ha comentato l'infettivologo Matteo Bassetti a difesa del vaccino anti-Covid di Pfizer/BionTech, la cui efficacia - annunciata al 90% - ha fatto gioire il mondo, dagli attacchi che nelle ore successive si sono scatenati sulla trasparenza dei dati e sul fatto che l'amministratore delegato del gruppo, Albert Bourla, e la vicepresidente esecutiva, Sally Susman, abbiano venduto pacchetti di azioni il giorno stresso dell'annuncio.