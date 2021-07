Covid: in Liguria 26 contagi, tasso di positività allo 0,8%

GENOVA - Ci sono 26 nuovi contagi covid in Liguria, con il totale dei casi che ancora sale (+17 a 1.378). L'incidenza sui tamponi e' dello 0,8%, dopo 1.713 test molecolari e 1.522 antigenici rapidi. Negli ospedali liguri ci sono ancora 16 ricoverati, dato invariato rispetto alla vigilia, come pure resta stabile, tra questi 16, il numero dei pazienti in terapia intensiva (7, 6 dei quali al San Martino di Genova, 1 e' al Galliera). Ancora una volta il conto dei morti per covid resta fermo a 4.352, con nessun decesso da registrare nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi sono stati registrati: 8 nella Asl di Genova, 4 in quella del Tigullio, 4 a Spezia, 8 a Savona e 1 a Imperia. Rispetto al piano vaccinale, risultano somministrate in regione 1.447.476 dosi, pari all'86% di quanto consegnato dalla struttura commissariale. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.694 vaccini: 2.434 sono del tipo mRna (Comirnaty o Moderna), 260 AstraZeneca o Johnson.