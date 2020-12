Covid in Liguria, 21 vittime: calano i ricoveri, oltre 570 guariti in 24 ore

GENOVA - Sono 7.118 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-365 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 228 nuovi casi a fronte di 3.936 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 753 (-12 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 64 persone (-1 in 24 ore). Sono 80 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 5 in quello della Asl4 Chiavarese, 32 i nuovi casi nell'imperiese, 57 nel savonese, 54 nello spezzino, zero casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Registrate 21 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.819 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 5.424 persone (-279 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 572 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 48.261.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 3.854 positivi, alla Spezia 1.141, a Savona 1.132 e a Imperia 474. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 5.988 persone.

IL 27 DICEMBRE IL VACCINE DAY IN LIGURIA - Il Vaccin Day in Liguria vedrà il via il 27 dicembre alle ore 10 presso l’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Lo comunica la Regione, precisando che in occasione della giornata sarà aperto alla stampa l'auditorium Cba.

I DATI IN ITALIA - Con 14.522 casi nelle ultime 24 ore a fronte di 175.364 tamponi processati il tasso di positività si attesta intorno all'8,28%, stabile rispetto a quello di ieri dell'8% quando si erano avuti 13.318 casi su 166.205 tamponi. È quanto emerge dai dati del BOLLETTINO odierno del ministero della Salute. Sono 24546 le persone attualmente ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani (-402 rispetto a ieri). Attualmente sono ricoverati nelle terapie intensive 2624 italiani, 63 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono entrate in terapia intensiva 216 persone, ieri 201. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare 571.646 italiani, 6674 meno di ieri.

Complessivamente oggi sono positive 598.816 persone. In calo i morti nelle ultime 24 ore che sono stati 553. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 175.364 rispetto ai 166.205 di ieri, con il rapporto positivi-tamponi stabile all'8,2 per cento. Scende il numero degli attualmente positivi che sono 598.816, in calo di 7.139 unita' rispetto a ieri. Aumentano i dimessi/guariti odierni che sono 20.494, per un totale di 1.322.067 dall'inizio dell'epidemia. Sono 2.624 le persone ricoverate in terapia intensiva, 63 in meno rispetto a ieri. I ricoverati in ospedale con sintomi sono invece 24.546 (402 in meno rispetto a ieri). A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.357), la Lombardia (2.153), l'Emilia Romagna (1.129), la Campania (1.067) e il Lazio (946).