Covid in Liguria, 21 nuovi positivi, 3 vittime e 69 guariti

GENOVA - Sono 21 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.913 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri tamponi 1.494 antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

Imperia (Asl 1): 1, Savona (Asl 2): 2, Genova: 13, di cui: Asl 3: 11 Asl 4: 2, La Spezia (Asl 5): 5. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0. Registrati 69 guariti e tre vittime. Sono 97 gli ospedalizzati (-3 in 24 ore) e 21 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini: è stato somministrato il 93% di quelli arrivati, in tutto 1'051'417. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 12,126 vaccini di tipo mRNA e 4.797 tra quelli Johnson e Astrazeneca.