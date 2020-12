Covid in Liguria, 2 vittime registrare in 24 ore: salgono gli attuali positivi

GENOVA - Sono 7.627 gli attuali positivi al Covid in Liguria (+40 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 285 nuovi casi a fronte di 3.126 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 765 (-8 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 70 persone (1 in 24 ore). Sono 125 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 45 in quello della Asl4 Chiavarese, 24 i nuovi casi nell'imperiese, 43 nel savonese, 48 nello spezzino, un caso non riconducibili alla residenza in Liguria.

Registrate 2 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.768 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 6.070 persone (-254 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 243 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 47.182.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 4.123 positivi, alla Spezia 1.340, a Savona 1.103 e a Imperia 506. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 6.249 persone.

I DATI IN ITALIA - Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352. Sabato i positivi erano stati 16.308, i morti 553. In totale da inizio epidemia in casi in Italia sono 1.953.185, le vittime 68.799. Sono 137.420 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di sabato. Il tasso di positività è dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di sabato. Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.