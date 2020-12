Covid in Liguria, 17 vittime: sono oltre 12 mila gli attuali positivi nella regione

GENOVA - Sono 12.197 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-79 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 339 nuovi casi a fronte di 4.300 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.108 (-2 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 105 persone (-8 in 24 ore). Sono 134 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 60 in quello della Asl4 Chiavarese, 55 i nuovi casi nell'imperiese, 36 nel savonese, 35 nello spezzino.

Registrate 17 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.404 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 11.042 persone (-64 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 401 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 37.422.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 7.095 positivi, alla Spezia 1.871, a Savona 1.315 e a Imperia 1.130. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 9.601 persone.

I DATI IN ITALIA - Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva in Italia, in calo di 81 unità rispetto a lunedì, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376 rispetto a lunedì. In isolamento domiciliare ci sono 743.471, in calo di 8.069 rispetto a lunedì. Cala quasi del 2% rispetto a lunedì il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi al coronavirus trovati e test effettuati. E' oggi al 10,6%, in calo dell'1,9% rispetto al giorno precedente (era al 12,5% lunedì). Il numero di dimessi o guariti hanno raggiunto quello degli attualmente positivi da coronavirus.

Stando ai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute gli attualmente positivi oggi in Italia sono 779.945, mentre i guariti sono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi. Diminuiscono di 81 posti letto anche le terapie intensive. A livello regionale, Lombardia ancora in testa come numero di nuovi casi (4.048), seguita dal Veneto (2.535) e Lazio (1.669), mentre il fanalino di coda e' la Valle D'Aosta con 25. Lombardia, Campania e Lazio sono i territori con il maggior numero di positivi, mentre a livello di occupazione dei posti in ospedale e in terapia intensiva, guida ancora la Lombardia con 7.342 ricoveri, seguita dal Piemonte e dal Lazio. La regione con il minor numero di ricoverati e' il Molise con 64.