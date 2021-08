Covid in Liguria, 161 nuovi positivi e tre decessi

GENOVA - Sono 161 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.759 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.331 tamponi antigenici rapidi.

Nel dettaglio, sono 51 i positivi a Imperia, 34 a Savona, 53 nell'area genovese tra cui 47 in Asl3 e 6 in Asl4 mentre alla Spezia sono 23.

Tre le segnalazioni di decessi per covid: una donna di 56 anni deceduta il 13 agosto e due uomini rispettivamente di 75 e 81 anni deceduti il 14 e il 16 agosto. Tutti e tre i casi erano ricoverati al Galliera di Genova.

Sono in tutto 84 le persone ricoverate in Liguria di cui 11 nelle terapie intensive, 3 in meno rispetto a ieri. Il numero maggiore di ricoveri è presente in Asl1, con 26 ospedalizzati di cui 2 in terapia intensiva.