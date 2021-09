Covid in Liguria, 109 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

GENOVA - Sono 109 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.347 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.677 tamponi antigenici rapidi. Tra questi, 16 sono di pertinenza di Asl1(Imperia), 23 di Asl2 (Savona), 51 da Genova di cui 41 in Asl3 e 10 in Asl4 e infine 19 sono i casi segnalati da Asl5 (La Spezia).

Ottanta sono i pazienti in ospedale (2 in più rispetto a ieri) di cui 8 in terapia intensiva. Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore per Covid.

Nella giornata di ieri in tutta la Liguria sono stati somministrati 1027 vaccini tra Pfizer e Moderna, l'88 per cento rispetto al totale consegnato.