Covid, il Consiglio regionale chiede di riaprire i self h24

GENOVA - Stop alla chiusura dei distributori self service h.24 durante la pandemia covid attraverso l'introduzione obbligatoria di tornelli meccanizzati per contingentare gli accessi e di interventi di sanificazione. Lo chiede il Consiglio regionale della Liguria, riunitosi a Genova e approvando all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a "modifica l'ordinanza regionale sulle attività commerciali h24".

Il Consiglio regionale invita la Giunta a "tenere conto nella stesura della prossima ordinanza regionale, anche in considerazione dell'andamento epidemiologico in Liguria, a valutare e accogliere le istanze dei rappresentanti del commercio al dettaglio di prodotti tramite negozi h24". Nel documento si legge che gli esercenti si impegnerebbero all'installazione di tornelli meccanizzati per contingentare l'afflusso della clientela.