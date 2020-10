Covid, davanti scuola senza mascherine: tredici minori sanzionati

GENOVA - Tredici studenti sanzionati perché senza mascherina davanti alla scuola. E' successo a Genova nel quartiere di Pegli. La polizia si è imbattuta nel gruppo, tutti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni, dopo essere intervenuta per una serie di furti e danneggiamenti nel plesso scolastico. Gli agenti hanno subito notato un assembramento di giovani tutti senza Dpi. I poliziotti li hanno invitati a distanziarsi e a indossare le mascherine. A quel punto il gruppo ha iniziato a prendere in giro gli agenti, a scambiarsi sigarette. I 13 sono stati così identificati e multati.

"Certamente Genova è la situazione più critica di tutta la Liguria. Nelle aree più critiche siamo a 8 o 9 positivi ogni 10 mila abitanti. Domani faremo un'ordinanza insieme al governatore Toti in cui definiremo le ulteriori procedure per i prossimi giorni", aveva detto poche ore prima il sindaco di Genova, Marco Bucci, facendo il punto sull'emergenza Coronavirus. "Non c'è affollamento negli ospedali come a marzo, ma non dobbiamo sottovalutare la situazione perché negli ultimi 10 giorni c'è stata una crescita esponenziale dei contagi. Quindi esorto ancora i cittadini genovesi a rispettare le norme di protezione", aveva concluso il primo cittadino.