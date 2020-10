Covid, Bassetti rilancia: "Coprifuoco opportuno per Genova, Milano e Roma"

GENOVA - La situazione è rapidamente peggiorata. I numeri di diffusione del Covid anche in Liguria impongo scelte chiare e decise. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria, non ha dubbi: "L'ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale", dice l'infettivologo.

"Penso a Milano, all'area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c'è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare". Secondo Bassetti "va fatto qualcosa, la situazione epidemiologica è rapidamente peggiorata e non ci aspettavamo di vedere numeri così importanti così presto. E' stata anticipata la previsione dei casi di 3-4 settimane con una brusca accelerazione".

Per Bassetti è il momento in cui essere più duri. "Vedo troppi atteggiamenti lassisti in giro rispetto alle misure da tenere. Gente che non indossa la mascherina o la tiene giù. Tutti devono remare dalla stessa parte, non è possibile che si pensi che questo virus sia il problema sempre di quello vicino a noi", sottolinea all'AdnKronos. "C'è un incremento significativo dei contagi e delle ospedalizzazioni che possono creare un problema di tenuta del Sistema sanitario nazionale. Siamo lontani dai numeri di marzo e aprile, ma dobbiamo fare qualcosa. I cittadini e le istituzioni devono allearsi, non perdiamo altro tempo", ha aggiunto.

Lockdown a Natale, Bassetti-Crisanti scintille a distanza: "Mette solo paura" - CLICCA QUI

"La crescita dei contagi preoccupa tutti. Bisogna tenere nervi saldi e non prendere decisioni basate sull'emotività. Le misure prese dal governo e dalla nostra Regione produrranno i loro effetti nel giro di alcuni giorni, visti i tempi di incubazione e trasmissione della malattia", ha scritto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, sui social. "Il modo per evitare nuovi contagi è rispettare le regole che conosciamo, senza leggerezze e distrazioni. Andiamo a trovare i nostri cari una volta di meno, rinunciamo a qualche invito a cena, manteniamo distanza dagli interlocutori, usiamo la mascherina, laviamo spesso le mani".

Sul tema della scuola, il governatore ligure è tornato a ribadire la sua proposta per una parziale reintroduzione della didattica a distanza. "Invece di intervenire sempre sulle stesse categorie sarebbe di buonsenso reintrodurre la didattica a distanza per le ultime classi degli istituti superiori, a rotazione. Penso a due giorni a casa e tre in aula, in modo da non privare i nostri ragazzi del contatto con la scuola, ma al tempo stesso alleggerire la pressione sui mezzi pubblici, nelle ore di punta. Non capisco chi possa opporsi a questa limitata misura utile e poco dolorosa", ha concluso Toti.

TRIAGE COVID AL SAN MARTINO - All'ospedale policlinico San Martino di Genova viene installata una nuova struttura fissa da dedicare al triage respiratorio di pazienti positivi al Covid nell'area di levante adiacente il pronto soccorso. Si legge in una nota la direzione sanitaria dell'ospedale genovese. La struttura, dotata di riscaldamento, luci ed impermeabile, entrerà in funzione nella giornata di sabato, in sostituzione della tenda di pre-triage allestita in fase emergenziale, "garantendo così un nuovo spazio dedicato al percorso dei pazienti Covid positivi, più confortevole sia per l'utenza, che per gli operatori sanitari". E' stata intanto ultimata la copertura installata all'esterno del Padiglione Ist Sud, con l'aggiunta di un corridoio coperto lungo il marciapiede che collega il piano zero dell'edificio al primo piano della struttura, per favorire il transito in ingresso e l'eventuale sosta al riparo da sole e intemperie dei pazienti in attesa delle procedure di triage previste per accedere alla struttura, nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-Covid.