Covid, Bassetti: "Commissario in Calabria? Serve meritocrazia e la scuola va riaperta"

GENOVA - Le difficoltà nel trovare il nuovo commissario alla Sanità della Calabria sono evidenti. Per Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, per un motivo preciso. "Nel nostro Paese si si tende purtroppo a non dare forza al merito e alla competenze, c'è un corto circuito in questo e si vede da come è stato selezionato chi sta nel Cts e da altre situazioni. Quindi non mi stupisco che non si trovi una persona per il ruolo di commissario. Siamo il Paese che negli ultimi 30 anni non ha stabilito delle regole chiare per premiare il merito".

Per l'infettivologo genovese idee chiare anche sulla scuola. "Sono sempre stato dell'idea che le scuole non andavano chiuse, basta vedere il resto d'Europa" dove "nessuno le ha chiuse. O pensiamo di essere i più furbi, o dovremmo guardare a chi fa meglio di noi. Io credo si debba tornare a scuola con tutte le misure di sicurezza. Nelle scuole secondarie i ragazzi sanno che indossare la mascherina è fondamentale. Certo serve ragionare sui trasporti pubblici locali, magari ipotizzando che nella fascia oraria 6:00-8:30, in cui si spostato i liceali, gli anziani dovrebbero rimanere a casa. Ma questo fa parte dell'organizzazione della società in tempo di emergenza. Cosa fatta in altri Paesi, ma da noi no", ha ribadito Bassetti.

Nel frattempo la petizione "da parte dei medici e degli operatori sanitari per la urgente necessità di adottare criteri standardizzati su base Nazionale per il trattamento ospedaliero/domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, stratificati per classe di rischio" ha superato abbondantemente le seimila firme in pochi giorni e naviga spedita verso e 10mila adesioni. Un sostegno tra colleghi "per difenderlo dalla macchina del fango", replicando di fatto a una analoga raccolta di firme contro la sua nomina a coordinatore della gestione dei pazienti Covid ferma da tempo a meno di 5mila firme. L'obiettivo della sottoscrizione 'pro Bassetti' mira a spingere il Ministero della Salute affinché si adoperi per adottare univoci criteri per il trattamento dei pazienti Covid 19 e che vengano applicati quanto prima. (CLICCA QUI)