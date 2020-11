Covid, a Natale meno baci e abbracci: "Importante non abbassare la guardia"

GENOVA - Sarà un Natale con meno baci ed abbracci quello che ci aspetta, ma mantenere il distanziamento sarà necessario per non ripiombare in un'altra impennata dei casi. Ne è convinto Angelo Gratarola, direttore del dipartimento interaziendale emergenza Liguria: "Abbiamo conferma che negli ultimi quindici giorni il dato si è stabilizzato - ha detto Gratarola - è un dato positivo, ma bisognerà attendere altri quindici giorni perchè il dato sia robusto".

Anche le terapie intensive sono al momento stabili. Attualmente ci sono 110 ricoverati in terapia intensiva in Liguria, un dato che se confrontato con lo scorso mese di marzo può dare conforto, visto che i ricoverati nelle terapie intensive erano il doppio.

E in vista del Natale "Non dobbiamo abbassare la guardia - ha proseguito Gratarola - sarà un Natale più contenuto dal punto di vista dei baci e degli abbracci, e poi si spera per l'inizio dell'anno prossimo nell'arrivo dei vaccini e di uscire definitivamente dal Covid 19". Sarà dunque importante non abbassare la guardia anche in presenza di dati più positivi perchè sarebbe facile ripiombare in un'altra ondata di casi.