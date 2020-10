Covid, a Genova aumentano i posti letto negli ospedali: scatta la fase 3

GENOVA - "Siamo nella fase 3 del piano sanitario della Regione Liguria contro il covid-19, dopo quelli entrati in funzione all'ospedale San Martino questa settimana a Genova attiveremo altri posti letto al Galliera e al Villa Scassi, le altre province non ne hanno bisogno". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Nell'ultima giornata non abbiamo avuto una fiammata dei contagi in Liguria, siamo stazionari. - afferma -Sull'aumento di 83 casi alla Spezia vorrei fugare ogni dubbio: non c'è una ripresa del cluster spezzino, il conteggio deriva da un ritardo dei tamponi analizzati relativi ai tre giorni precedenti, senza quest'ultimi arriveremmo a una cinquantina di positivi. La crescita c'è, ma è commisurata alla crescita del contagio a livello nazionale".

Toti poi parla anche della situazione dei trasporti. "Sono 1.680 i bus turistici al momento utilizzati dalle Regioni italiane per potenziare il trasporto pubblico extraurbano, ma si tratta di mezzi che non vanno bene per le tratte urbane" rimarca il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . "Sono pullman con meno porte rispetto ai normali bus, a volte una, non si può viaggiare in piedi, hanno gradini per entrare, sono talmente lenti e trasportano poche persone da essere inutili per il trasporto urbano, vanno bene solo per le linee extraurbane. L'unica soluzione per ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici è scaglionare gli ingressi al lavoro dei dipendenti pubblici e privati", commenta.