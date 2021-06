Covid, 6 nuovi positivi e calano gli ospedalizzati: nessun decesso

GENOVA - Sono 6 i nuovi positivi al covid oggi in Liguria, su 1.960 tamponi molecolari e 1.112 test antigenici effettuati. Di questi due sono a Imperia (Asl1), 2 a Genova (Asl3) e uno a La Spezia (Asl 5). Il sesto positivo non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Negli ospedali i pazienti sono in calo di un'unità. Sono ricoverate 38 persone di cui 8 in terapia intensiva. Non si registra da ieri alcun decesso. I guariti sono 22, in isolamento ci sono 9 persone in meno. I vaccini totali consgnati sono 1.211.697, quelli somministrati 1.433.695, per una percentuale dell'89%.