Covid: 410 nuovi positivi in Liguria, tasso al 5,4%, salgono ospedalizzati e terapie intensive

GENOVA - La Liguria registra altri 410 contagi covid e una risalita dei ricoveri, con 731 persone ospedalizzate (+12), 76 delle quali in terapia intensiva (ieri erano 74). La pandemia causa in regione altre 12 vittime, tra i 63 e i 94 anni. Mentre prosegue comunque, seppur di misura, la discesa dei positivi totali: sono ora 7.865, quattro in meno rispetto alla vigilia. Quanto alle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore sono state 10.464: con Comirnaty e Moderna 8.960 e 1.504 con Vaxzevria (AstraZeneca).

I nuovi contagi registrati in Liguri corrispondono a un'incidenza del 5,4% sui 7.521 test totali effettuati (4.597 tamponi molecolari). A livello territoriale sono soprattutto su Genova (163). Seguono Savona (113), Imperia (86), La Spezia (34) e Imperia (8). Sei nuovi positivi non sono residenti in Liguria. Tra i ricoveri, spiccano i 10 ospedalizzati in più a Sarzana, che sono ora 93 in totale (12 in intensiva, 2 in più) e i 5 a Asl 2 (150, invariati a 14 in intensiva). Si registrano poi 2 nuovi ricoveri all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova (7 i pazienti in totale, sempre 1 in intensiva) Nella campagna vaccinale risulta somministrato l'80% dei vaccini consegnati. 116.779 persone hanno già completato il ciclo con anche la seconda somministrazione (di questi 8 con AstraZeneca). (ANSA).

