Covid: 331 positivi su 4.708 tamponi molecolari e 2.993 antigenici, 406 guariti, calano gli ospedalizzati

GENOVA - Sono 331 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, contro 406 guariti, per un saldo rassicurante. I nuovi casi emergono da 4.708 tamponi molecolari e 2.993 antigenici, per un tasso di positività del 4,3%

I nuovi casi sono 41 a Imperia (Asl1), 58 a Savona (Asl2), 206 a Genova e provincia di cui 188 nel capoluogo (Asl3) e 18 nel Levante (Asl4) e alla Spezia (Asl5) 25. Sono 6.219 persone gli attuali positivi in totale, in calo rispetto a ieri quando erano 6.330.

Gli ospedalizzati sono in calo di 21 unità: 633 in media intensità e 69 in terapia intensiva. Sono 5.576 i pazienti in isolamento domiciliare (meno 50 rispetto a ieri) e 6.495 i soggetti in sorveglianza attiva.

La campagna vaccinale ha un grado di efficacia dell'88%, con 515.581 dosi somministrate sulle 584.740 consegnate.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.263 dosi di vaccino mRna Pfizer e Moderna in Liguria, che porta il totale a 424.996, sono 144.741 i liguri che hanno ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, sono state somministrate 3.313 dosi nelle ultime 24 ore, per un totale di 90.585 da dicembre scorso.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6, che portano il totale regionale a 4.109 da inizio pandemia. Si tratta di 2 donne di 89 e 80 anni, al San Paolo di Savona, e 4 uomini, uno di 83 anni al San Paolo di Savona, due di 78 e 63 anni al San Martino e uno di 79 anni a Villa Scassi. L'età media dei deceduti in data odierna è di 79 anni.