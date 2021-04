Covid: 306 nuovi positivi, più guariti che nuovi casi. Vaccini all'83%

GENOVA - Sono 306 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.881 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.867 tamponi antigenici rapidi. Il totale dei guariti è di 341, più alto dunque del numero dei nuovi casi, mentre il totale degli ospedalizzati sale di 9 unità in tutta la regione. Tra gli ospedalizzati, 746 in tutto in Liguria, sono 84 le persone in terapia intensiva.

Ecco il dettaglio dei positivi al covid-19 delle ultime 24 ore: l'area di Imperia (Asl) ha 24 nuovi casi, quella di Savona (Asl2) 119 nuovi positivi, a Genova 146 casi tutti attribuibili ad Asl3 mentre sono 17 i casi di Asl5, La Spezia. Sette i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di morti per Covid-19 di 4010 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i vaccini invece, sono 483.380 quelli che sono stati consegnati e 401.852 quelli che sono stati somministrati, con una copertura dell'83 per cento rispetto al totale.