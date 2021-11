Covid: 232 positivi, stabili gli ospedalizzati. In rianimazione quasi solo no vax

GENOVA - Quasi 14mila tamponi e 232 positivi registrati nella nostra regione: sono questi i numeri diffusi oggi da Alisa per monitorare la diffusione del coronavirus in Liguria. In rapporto al numero di abitanti la provincia più colpita è La Spezia che fa registrare 56 nuovi casi; in numeri assoluti è Genova a guidare la 'classifica', con 85 positivi nelle ultime 24 ore, non bene il Tigullio che fa registrare 30 casi su un territorio piuttosto limitato. A Imperia i nuovi positivi sono 36, a Savona 23.

In totale gli attualmente positivi sono 3.426, di cui quasi la metà risiede nella città metropolitana di Genova: a seguire La Spezia, Savona e Imperia. In 'quarantena', cioè non ancora formalmente positivi ma contatti di caso, ci sono 124 liguri.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 232 persone mentre negli ospedali della Liguria la situazione è pressoché stabile: sono ricoverati 103 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, di cui 8 in terapia intensiva. Dalla rianimazione arriva poi una specifica rilevante: degli otto ricoverati in condizioni critiche, sette non sono vaccinati. L'unico, tra i ricoverati in quel reparto, a essere vaccinato è un paziente che presenta diverse altre patologie.

Nell'ultimo bollettino compare anche un decesso: si tratta di una donna di 92 anni deceduta l'altro ieri all'ospedale Galliera di Genova. Con l'ultima vittima sale a 4.440 il numero dei nostri concittadini deceduti per colpa della pandemia.

Da registrare che nelle ultime 24 sono stati effettuati anche 5.308 vaccini, tutti del tipo freeze (Pfizer o Moderna).