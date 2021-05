Covid: 202 nuovi positivi e 172 guariti, salgono gli ospedalizzati, campagna vaccinale al 96%

GENOVA - Sono 202 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.057 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.595 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 4,34%. I guariti sono 172, il numero complessivo dei positivi sale di 25 unità.

Salgono di 14 unità gli ospedalizzati: ora sono 536 in media intensità e 61 in terapia intensiva. Sono 50 le persone finite in isolamento domiciliare (totale 5.061), mentre sono 5.898 i soggetti in sorveglianza attiva.

I nuovi casi sono 33 a Imperia (Asl 1), 38 a Savona (Asl2), 96 a Genova di cui 83 nel capoluogo (Asl3) e 13 in provincia (Asl4), 32 alla Spezia (Asl5), più 3 non residenti in Liguria.

La campagna vaccinale è al 96%, con 626.797 dosi somministrate sulle 649.680 ricevute. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati 4.468 vaccini Pfizer e Moderna per un totale di 507.512 dosi, di cui 200.042 le seconde dosi. Sono invece 219 le inoculazioni di vaccini Astrazeneca e J&J, per 35 seconde dosi e 119.185 totali.

Sono infine 5 le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.194 da inizio pandemia. Si tratta di un uomo di 65 anni e una donna di 82 anni a Sarzana, due donne entrambe di 87 anni al San Martino e una donna di 89 anni a Sanremo. L’età media dei deceduti in data odierna è di 82 anni.