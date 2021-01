Covid, 196 nuovi positivi in Liguria. Vaccinati il 46,4% sulle dosi consegnate

GENOVA - Sono 196 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.642 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia (Asl 1) 32, Savona (Asl 2) 56, Genova: 17, di cui in Asl 3 8, mentre nel Tigullio in Asl 4 9. Alla Spezia (Asl 5) sono invece 91 i nuovi positivi. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati sono 763, di cui 62 in terapia intensiva. Altri 16 decessi segnalati in regione, di persone di età compresa tra i 69 e i 90 anni, morte tra il 30 dicembre e il 6 gennaio. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Sono però 130 i nuovi guariti, con meno 128 persone in isolamento domiciliare (sono ora 4528). Ci sono 4.727 persone in sorveglianza attiva (ieri erano 3.788).

VACCINI - E' salito ad 326.649, secondo i dati ufficiali aggiornati alla tarda mattina, il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19. Il Lazio, con 41.242 vaccinati, è la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto; mentre il Veneto è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati (84,4%) sul numero di dosi consegnate (43.775). In Liguria sono stati somministrati 13.275 vaccini pari al 46,4% delle 28.595 dosi consegnate.

E c’è anche la Liguria tra le zone a cui lo scorso novembre era stata assegnata la zona gialla, e nelle quali, secondo i risultati dell'analisi eseguita dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac),si registra un aumento delle terapie intensive per Covid-19.

"E' un quadro, dal quale emerge una differenza di comportamento non casuale. Sembra che le restrizioni corrispondenti al giallo non siano sufficienti per limitare i contatti e la trasmissione del virus", ha rilevato Sebastiani.