Covid: 153 positivi e 2 decessi ma scendono i ricoverati, vaccini al 91%

GENOVA - Ci sono 153 nuovi contagiati covid oggi in Liguria, con altri due decessi (4.377 i morti da inizio pandemia): si tratta di un uomo di 80 anni deceduto il 19 agosto all'ospedale Galliera e una donna di 70 anni morta ieri all'ospedale San Martino di Genova.

In ospedale in Liguria ci sono ora 77 persone ricoverate in strutture di media intensita' (ieri erano 81), con un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove sono ora 12 i malati. In totale sono 89 i pazienti covid ricoverati, tre in meno di ieri.

I tamponi sono stati in totale 8.225 (3.368 molecolari, 4.857 antigenici rapidi): il tasso di positivita' e' dunque pari all'1,9%. I nuovi positivi sono 52 su Genova (Asl3), 36 ad Imperia (Asl 1), 24 a La Spezia (Asl 5), 21 nel Tigullio (Asl 4), e 18 a Savona (Asl 2). Due non sono residenti in Liguria.

Rispetto alla campagna vaccinale, sono stati somministrati 1.921.477 vaccini, pari al 91% delle 2.114.481 dosi consegnate dalla struttura commissariale.