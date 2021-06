Covid, 10 nuovi positivi e calano gli ospedalizzati: campagna vaccinale a 90%

GENOVA - Sono 10 i nuovi positivi al Covid in Liguria, su un totale di 7.983 test, 2.918 tamponi molecolari e 5.785 test antigenici.

I dati indicano un calo degli ospedalizzati che sono 37 (-4) di cui 8 in terapia intensiva. Le persone ancora in isolamento sono 180 in tutta la Liguria (-1).

Non vengono segnalati decessi. I soggetti in sorveglianza attiva sono 573. Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono stati consegnati 1.412.598 vaccini. Di questi 1.269.609 sono stati somministrati.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.023.614 dosi di Comirnaty (Pfizer)-Moderna e 245.995 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca)-J&J.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9.644 dosi di vaccino a mRna e 2.286 dosi di vaccino a carica virale. In tutto sono 398.900 i soggetti che hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer-Moderna e 37.141 di AstraZeneca-Johnson.