Countdown per il ritorno in classe: da lunedì linea diretta vaccini per giovani e personale scolastico

GENOVA - Tra poco più di tre settimane la ripartenza della scuola con studenti e personale che torneranno a frequentare gli istituti. L'obbligo di green pass deciso dal governo per docenti e personale scolastico in generale è stata una delle misure più contestate. In Liguria per provare ad accelerare sotto questo profilo da lunedì 23 agosto nelle cinque Asl regionali al via la linea ad accesso diretto (senza prenotazione) per la fascia di età tra i 12 e 18 anni e per tutto il personale scolastico.

In Italia, secondo i dati del ministero della Salute, nella fascia di età 12-19 il 48,2% ha completato il ciclo vaccinale. In Liguria la percentuale si ferma al 42,75 (ovvero 44,4mila giovani vaccinati su una popolazione complessiva di 104mila tra ragazzi e ragazze).

Per quanto riguarda il personale scolastico in Liguria "l’82% del personale è stato vaccinato contro il covid con almeno la prima dose di vaccino, il 78% è già immunizzato con la doppia dose" spiega la Regione. È il dato pubblicato il 18 agosto e che emerge dal monitoraggio su questa categoria calcolato su una platea di 35.310 soggetti (sulla base dei dati del Sistema Tessera Sanitaria, compresi poco più di 2mila non residenti).

Più nel dettaglio: nell’area metropolitana genovese risulta immunizzato con il ciclo completo di vaccinazione il 75% degli operatori, mentre l’83,1% ha effettuato almeno una dose di vaccino. Nell’imperiese, il 69% ha la copertura con il ciclo completo, il 79,2% con almeno una dose di vaccino. Nello spezzino il 72% ha effettuato il ciclo completo, l’82,4% è coperto con almeno una dose. Nel savonese il 67% ha la copertura completa con doppia dose mentre il 79,8% ha effettuato almeno una dose.

E nel frattempo vanno avanti anche le open night ad accesso diretto per tutti: “Nonostante il periodo estivo moltissime le persone che hanno aderito alle nostre Open Night di questa settimana. Un grande risultato merito dei nostri operatori sanitari e medici. Da lunedì ci aspettiamo anche una grande risposta da parte degli insegnanti e della fascia dei giovani con meno di 18 anni per i quali abbiamo organizzato una linea di vaccinazione con accesso diretto” ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti questa sera facendo il punto sulle vaccinazioni.

Ecco dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione da lunedì 23 agosto.

ASL1 - Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

Sede ASL1 di via Lamboglia Ventimiglia LU-MA-GI-VE 9-14 solo per personale scolastico

ASL2 - Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19

ASL3 - Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

ASL4 - Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20

ASL5 - Hub ex Fitram della Spezia - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12

Hub San Bartolomeo di Sarzana - da lunedì a domenica, dalle 9 alle 12