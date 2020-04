Coronavirus, volontari dell'Ordine di Malta: dalla nave ospedale al nuovo nosocomio milanese

GENOVA - Il Corpo di soccorso dell'Ordine di Malta in Italia assiste i pazienti Covid-19 sulla nave ospedale che la Regione Liguria ha allestito nel porto di Genova, ma il loro sostegno è arrivato in quasi tutta la Penisola.

I volontari hanno partecipato alla costruzione di un nuovo ospedale alla Fiera di Milano, in Lombardia, la regione che ha registrato la maggior parte delle vittime e dei casi di Covid-19 e il cui sistema sanitario è sotto enorme pressione. I primi due reparti con 30 posti letto per la terapia intensiva, che apriranno entro la fine di questa settimana, saranno una delle più grandi strutture di terapia intensiva d'Europa e riceveranno i casi di coronavirus più gravi da parte degli ospedali lombardi. I volontari del Corpo Militare dell'Ordine sono anche impegnati nella realizzazione di un ospedale da campo a Crema, altra città lombarda fortemente colpita dall'emergenza sanitaria. Metà dell'ospedale San Giovanni Battista dell'Ordine a Roma è stato convertito a tempo di record per accogliere i pazienti affetti da coronavirus. L'altra metà continua a funzionare normalmente.

Anche i volontari del Corpo Italiano di Soccorso sono in prima linea su tutto il territorio nazionale per l'assistenza medica e la consegna di generi alimentari e di prima necessità, oltre a collaborare con le strutture del servizio sanitario nazionale. In Veneto, Umbria, Toscana, Liguria, Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio è stato istituito un nuovo servizio di assistenza psicologica per consigliare gli operatori sanitari e le persone in difficoltà con la quarantena o con problemi di salute.