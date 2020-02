Coronavirus, via libera al trasferimento dei turisti piemontesi in quarantena

GENOVA - “I piemontesi saranno curati in Piemonte”. Con queste parole Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte chiarisce la questione di 32 astigiani in isolamento nell’albergo di Alassio di cui si stanno attendendo gli esiti dei tamponi. “Tutti i piemontesi, sia coloro che risulteranno positivi al coronavirus sia i negativi, torneranno nelle loro case, o nelle strutture adeguate che abbiamo attrezzato per l’isolamento a Torino e a Villanova d’Asti o nei nostri ospedali se le condizioni sanitarie lo renderanno necessario”, spiega Icardi. “Per il trasporto li divideremo tra negativi, positivi asintomatici, positivi sintomatici. Per questi ultimi saranno i sanitari a decidere come agire. Abbiamo un’unità di crisi efficiente attiva 24 ore su 24 e siamo pronti ad affrontare la situazione” conclude Icardi.

IN LIGURIA - Sono 19 i casi positivi in Liguria. Resta un solo caso nello spezzino, mentre tutti gli altri sono collegati al cosiddetto "cluster di Alassio", ovvero agli ospiti dei due hotel che sono entrati in contatto con il primo caso ligure, ovvero la donna di 74 anni che alloggiava al "Bel Sit". Resta l'attesa per sapere l'esito di due tamponi: uno al Gaslini di un bambino entrato in contatto con il gruppo di Alassio e uno precauzionale di una signora rivoverata all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena che non reagiva alle cure. "Lo stiamo facendo soltanto per sicurezza, dato che la donna già ricoverata non sta rispondendo alle cure dei nostri medici", chiarisce il governatore Giovanni Toti. In totale in Liguria sono 580 le persone sotto sorveglianza attiva. In Asl1: 26 persone; in Asl2: 242 persone; in Asl3: 51 persone; in Asl4: 44 persone; infine in Asl5: 217 persone.

SCUOLE E ALTRE DECISIONI - Per la decisione sull'ordinanza per scuole, teatri e manifestazioni pubbliche tutto verrà comunicato nella giornata di domenica informa la Regione che sta ancora valutando la situazione. L'aspetto positivo comunicato dal governatore Toti è quello che fa riferimento alle situazioni aperte che di fatto sono limitate ai due casi conosciuti di Alassio e dello spezzino. Riaprono intanto nella giornata di sabato 29 febbraio a Genova l'Acquario, il Bigo e la Biosfera (LEGGI QUI).

LA SITUAZIONE IN ITALIA - In Italia sono 17 le persone morte a causa del Coronavirus. In totale sono 650 le persone risultate positive al virus. Il dettaglio segna: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1).

"In questo giorno dedicato alle malattie rare dobbiamo sentire il dovere di ringraziare chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea", ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

TOTI A MINISTRO DI MAIO - Il governatore ligure Giovanni Toti ha parlato con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio delle problematiche relative alle esportazioni, alle frontiere chiuse e alle accettazioni delle merci dall'Italia. Su sollecitazione di vari operatori dei porti liguri il presidente della Liguria ha illustrato al ministro le preoccupazioni per le varie misure restrittive assunte da alcuni Stati nei confronti dell'export italiano, a suo avviso "totalmente ingiustificate". Il ministro, si legge nella nota della Regione Liguria "ha assicurato al presidente Toti l'impegno della Farnesina nel tentativo di rimuovere ogni difficoltà e nell'impedire nuovi provvedimenti restrittivi, consapevole del rischio che corre l'export italiano, rappresentato in parte significativa dai porti liguri". Toti e Di Maio si sentiranno nelle prossime ore, al termine di un giro di colloqui del ministro stesso con i principali partner commerciali e economici italiani.