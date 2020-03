Coronavirus, tutti i numeri utili a Genova e in Liguria

GENOVA - L'emergenza Coronavirus ha permesso a Genova e in tutta la Regione di attivare una serie di servizi e numeri ad hoc per aiutare le persone in difficoltà a cusa del problema sanitario. Qui di seguito i numeri principali:

- Se sei venuto a contatto con un caso confermato: chiama il medico di famiglia o il 112. Importante: non recarti al Pronto soccorso o negli ambulatori medici.

- Chiama il 1500 solo per avere informazioni sul coronavirus.

- Numero verde regionale per informazioni sul coronavirus attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 12: 800 938 883

- Altri numeri per informazioni attivi a Genova e in Liguria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 con personale formato:

010 54 85 767 e 010 54 88 679.

- Nessun operatore è autorizzato a entrare nelle vostre abitazioni per chiedere il tampone. Non aprite e chiamate il 112.

- Sostieni con una donazione le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale e il sistema sanitario che in questi giorni sono impegnati per sconfiggere il Covid-19:

IBAN IT 36 F 06175 01406 000002857680.

- SPESA E CONSEGNA A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E FRAGILI REGIONALE, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20: 800 593 235.

- ASCOLTO ANZIANO COMUNE GENOVA, DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9 ALLE 14: 800 098 725.

- SERVIZIO SPESA A CASA PER ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA' COMUNE GENOVA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 9 ALLE 17: 010-55 74 262.

- PRENOTAZIONI DONAZIONI SANGUE OSPEDALE SAN MARTINO:

Dalle 8 alle 13.30: 0105552798.

Dalle 14 alle 20: 0105554260.

- PRENOTAZIONI ESAMI AL CENTRO PRELIEVI DEL SAN MARTINO CONTATTARE

dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, il seguente numero: 010 555 72 10.

- Auser per spesa, consegna farmaci e commissioni:

800 995988.

- call center regionale di Agorà per spesa, consegna farmaci e commissioni: 800 593235.

- Croce Rossa per spesa e farmaci: 800 065510.

- Asl3, due numeri per donne in gravidanza e neo mamme. Attivo h24 tutti i giorni: 010 849 2479 e ancora: 366 43 47 533.

- ASL 1 IMPERIESE: SERVIZIO DI ASSESISTENZA PSICOLOGICA:

per gli operatori sanitari - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18, ai numeri 0184-536474 e 0183-537230;

per i cittadini (parenti dei pazienti ricoverati per Covid-19 e cittadini in sorveglianza attiva per Covid-19) - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10 e dalle 17 alle 18, al numero 0184-536474.