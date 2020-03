Coronavirus, turista dimesso nelle prossime ore: tre restano critici

GENOVA - Pronto alle dimissioni uno dei pazienti ricoverati in Liguria per il coronavirus presso l’ospedale di Sanremo. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino medico in merito ai casi di Covid.-19. Dei quattro pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, tre sono in buone condizioni generali di salute e una in discrete condizioni generali di salute. I tre pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria intensiva risultano, rispetto a ieri martedì 3 marzo, stabili nella loro gravità. I due pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui uno in dimissione nella giornata di oggi. I due pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga sono in buone condizioni generali di salute così come i due pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Savona. Il paziente ricoverato presso l’Ospedale della Spezia è in ottime condizioni generali di salute.

LE SCUOLE. E’ arrivata l’ufficialità della chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo. La decisione in seguito alla riunione fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri sull’emergenza coronavirus (LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI).

NAVE ISOLAMNETO A GENOVA. L'equipaggio della nave Rhapsody della Gnv attraccata alle Riparazioni navali a Genova è stato messo in isolamento dopo che un passeggero è risultato positivo al coronavirus una volta sbarcato a La Goulette in Tunisia lo scorso 27 febbraio. Immediatamente è partito l'isolamento con sorveglianza attiva con il personale sanitario che si sta occupando dell'equipaggio per capire se altre persone siano state contagiate. (LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI)