Coronavirus, Toti: "Al via settimana importante con riapertura scuole e vaccinazioni aperte a tutti"

GENOVA - "Quella che sta per iniziare è una settimana importante per la Liguria: mercoledì inizierà il nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza per circa 168mila studenti da Ventimiglia a Sarzana e a partire da quel giorno sarà anche possibile vaccinarsi senza prenotazione nei poli individuati in ciascuna Asl: un’opportunità che è rivolta a tutti i liguri non ancora immunizzati contro il Covid-19 ma soprattutto al personale scolastico che, in piccola parte, non si è ancora vaccinato”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

“L’andamento dei contagi nella nostra regione è in costante diminuzione – aggiunge Toti - ma questo non deve farci abbassare la guardia: per questo la campagna vaccinale prosegue senza sosta, con il personale medico specializzato a disposizione dei cittadini anche per sciogliere eventuali dubbi e rassicurare sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino, che continua a rappresentare l’unica via di uscita dalla pandemia”.

Per quanto riguarda l’incidenza cumulativa settimanale ogni 100mila abitanti, rimane stabile a livello regionale con 52 casi, con un lieve calo nell’area metropolitana (37 casi), nello spezzino (58 casi) e nel savonese (44 casi) mentre aumenta di poco nell'imperiese (63 casi). In calo di 46 unità il numero delle persone attualmente positive in Liguria e di quelle in isolamento domiciliare (-7). Sono covid free la Asl3, l’ospedale Evangelico, gli ospedali di Sestri Levante e di Rapallo e il San Bartolomeo di Sarzana. In Asl4 risolta oggi un solo ricovero per Covid, presso l’ospedale di Lavagna. In Liguria sono stati somministrati, dall’inizio della campagna ad oggi, 2.063.796 vaccini.

Da mercoledì 15 settembre sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazione nei seguenti centri vaccinali:

Asl 1

- Imperia, dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

- Camporosso, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

- Arma di Taggia, lunedì - mercoledì - venerdì dalle 08.00 alle 14.00; martedì - giovedì dalle 14.00 alle 18.00;

Asl 2

- Savona, Terminal Crociere, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00;

- Finalborgo, il sabato dalle 08.00 alle 18.00;

Asl 3

- Genova, Sala Chiamata dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;

Asl 4

- Chiavari, Hub Caperana dal Lunedì a Venerdì dalle 08.00 alle 18.00

- Rapallo, il sabato dalle 08.00 alle 18.00;

- Sestri levante, il sabato dalle 08.00 alle 18.00

Asl 5

- La Spezia, Hub Fitram dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00;

- Sarzana, Hub San Bartolomeo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 18.00