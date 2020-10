Coronavirus, Toti: "168 nuovi casi in Liguria, 138 nel centro storico di Genova"

GENOVA - "I nuovi positivi in Liguria sono 168, così divisi: 12 in tutto l'Imperiese, solo sette in provincia di Savona, nella Asl 3 genovese, in particolare nel centro storico di Genova, sono 138, tre nell'intero Tigullio e 18 in tutta la provincia della Spezia". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha anticipato i dati del bollettino Covid delle ultime 24 ore in Liguria.

"Cascherà all'occhio di tutti che le situazioni sono differenziate. Nel centro storico di Genova, infatti, abbiamo messo l'obbligo di mascherina. Non ha molto senso che, se porto il cane a spasso nel castagneto, venga trattato come se vado a fare un aperitivo nel centro storico di Genova". Altra cosa, aggiunge Toti, "se bisogna ricordare ai cittadini che in determinate situazioni bisogna mettere la mascherina, la cosa più opportuna è aumentare i controlli".

Intanto si fanno avanti regole più rigide sull'uso delle mascherine anche all'aperto, su divieto di assembramenti e sul rispetto dell'obbligo del lavaggio della mani. Sono i punti principali dell'imminente Dpcm illustrati dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, prima alla Camera e poi al Senato, nell'informativa obbligatoria prevista dalla nuova formulazione della legge sulle "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". Un Dpcm che verrà presentato alle Regioni che chiedono "di mantenere quel margine di autonomia, che consenta di scegliere dal punto di vista politico il punto di equilibrio tra sicurezza e gestione della situazione economica". (LEGGI QUI)

Contrario alla mascherina obbligatoria sempre e ovunque all'aperto anche il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, Matteo Bassetti. "L'uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all'aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Si ricommette l'errore fatto con il lockdown: un'unica misura per tutta l'Italia senza tener conto delle differenze regionali e locali", ha scritto l'infettivologo sul suo profilo Facebook. (LEGGI QUI)

NUMERI DEL BOLLETTINO - Sono 170 i nuovi positivi in Liguria su 3.325 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 130 sono riferibili all'area di Genova. Complessivamente, da inizio emergenza, sono stati eseguiti 329.089 tamponi e i positivi rilevati in totale sono 14.146. Gli ospedalizzati sono attualmente 201 (-3 rispetto al giorno precedente), 23 i pazienti in terapia intensiva (-1). I pazienti in isolamento domiciliare sono 1.724 (+21). Due i decessi, due uomini di 71 e 79 anni, che portano il totale a 1.612.